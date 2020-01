US-Senator Rubio: Tötung von iranischem General gerechtfertigt

03.01.2020 - 06:54 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der republikanische US-Senator Marco Rubio hat die Tötung des hochrangigen iranischen Generals Ghassem Soleimani durch das amerikanische Militär als Selbstverteidigung gerechtfertigt. Der Iran und seine Stellvertreter seien von den USA gewarnt worden, schrieb Rubio am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Sie hätten diese Warnungen jedoch ignoriert, weil sie geglaubt hätten, US-Präsident Donald Trump sei wegen innenpolitischer Streitereien nicht handlungsfähig. "Sie haben sich schwer verkalkuliert", twitterte der Republikaner weiter. Der Präsident benötige keine Zustimmung des US-Kongresses, um auf Angriffe gegen die US-Streitkräfte zu reagieren oder solche zu verhindern. Damit reagierte der Republikaner unter anderem auf Kritik der Demokraten, Trump habe nicht ohne die Zustimmung des Kongresses handeln dürfen. "Einige sind so von ihrem Hass auf Trump geblendet, dass sie behaupten, er habe etwas Unrechtmäßiges getan. Das ist verrückt", twitterte Rubio. Der demokratische US-Senator Chris Murphy hatte etwa in einem Tweet die Frage aufgeworfen: "Hat Amerika (...) gerade ohne Zustimmung des Kongresses die zweitmächtigste Person im Iran ermordet und wissentlich einen potenziell massiven regionalen Krieg ausgelöst?" Soleimani, der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, war am Donnerstag bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben gekommen. Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, die Bombardierung sei auf Trumps Anweisung erfolgt, um weitere Angriffe auf US-Diplomaten und Einsatzkräfte zu verhindern./gma/DP/fba Quelle: dpa-AFX