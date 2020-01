USA: Bauausgaben legen überraschend stark zu

03.01.2020 - 16:14 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben im November stärker als erwartet gestiegen. Gegenüber dem Vormonat legten sie um 0,6 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen nur mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Außerdem entwickelten sich die Bauinvestitionen im Vormonat besser als bisher gedacht. Der Wert wurde vom Ministerium deutlich nach oben revidiert. Demnach waren die Ausgaben im Oktober um 0,1 Prozent im Monatsvergleich gestiegen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,8 Prozent gemeldet worden war./jkr/jsl/he Quelle: dpa-AFX