USA: Erzeugerpreise steigen wieder etwas stärker

15.01.2020 - 15:03 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min.

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Preise auf Produzentenebene im Dezember wieder etwas stärker gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat legten die Erzeugerpreise um 1,3 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 1,1 Prozent betragen. Analysten hatten mit der jüngsten Entwicklung gerechnet.Im Monatsvergleich erhöhten sich die Erzeugerpreise Dezember um 0,1 Prozent. Das lag etwas über den Erwartungen. Ohne Energie und Nahrungsmittel stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 1,1 Prozent und im Monatsvergleich um 0,1 Prozent. In dieser Abgrenzung fiel die Preisentwicklung schwächer als erwartet aus. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Preisentwicklung auf Verbraucherebene, an denen die US-Notenbank (Fed) ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jsl/misQuelle: dpa-AFX