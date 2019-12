USA: Private Einkommen steigen stärker als erwartet

20.12.2019 - 16:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einkommen der Privathaushalte sind in den USA im November stärker als erwartet gestiegen. Zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur mit einem Zuwachs von 0,3 gerechnet. Im Vormonat waren die Einnahmen um revidierte 0,1 Prozent gestiegen. Zunächst war eine Stagnation ermittelt worden. Die Konsumentenausgaben stiegen im November um 0,4 Prozent. Dieser Anstieg war erwartet worden. Im Vormonat waren sie noch um 0,3 Prozent gestiegen. Die Inflation legte etwas stärker zu als erwartet. Das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß PCE stieg im Jahresvergleich um 1,5 Prozent. Erwartet worden war eine Rate von 1,4 Prozent. Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise um 0,2 Prozent zu. Die weniger schwankungsanfällige Kerninflationsrate fiel von 1,7 Prozent im Vormonat auf 1,6 Prozent. Ökonomen hatten eine Kernrate von 1,5 Prozent prognostiziert./jsl/jha/ Quelle: dpa-AFX