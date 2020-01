USA: Stimmung im Dienstleistungssektor hellt sich überraschend deutlich auf

07.01.2020 - 16:19 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Dezember überraschend deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) sei um 1,1 Punkte auf 55,0 Zähler gestiegen, teilte das Institut am Dienstag in Tempe mit. Dies ist der höchste Wert seit August 2019. Analysten hatten lediglich mit einem Anstieg auf 54,5 Punkte gerechnet.Der Indikator für die Geschäftsaktivität legte besonders deutlich zu. Nachgegeben hat hingegen der Wert für neue Aufträge. Der Preisindex stagnierte im Dezember auf hohem Niveau.Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung, während Werte darunter auf einen Rückgang hinweisen./jsl/bgf/heQuelle: dpa-AFX