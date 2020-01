Varta baut Produktion aus - 125 Mio EUR Investition, 600 Stellen

16.01.2020 - 07:14 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Die Varta AG reagiert auf die ungebrochen hohe Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien. Das Unternehmen will die entsprechenden Produktionskapazitäten daher nun schneller als ursprünglich geplant ausbauen. Dafür nimmt Varta rund 125 Millionen Euro in die Hand, für zusätzlich 50 Millionen Zellen pro Jahr.Investiert werde an den beiden Hauptproduktionsstandorten in Ellwangen und Nördlingen. Dabei würden rund 600 Arbeitsplätze geschaffen, hieß es von der im MDAX und TecDAX notierten Gesellschaft weiter.Nachdem die Planungen bereits im vergangenen Jahr auf mehr als 150 Millionen Zellen jährlich ab 2022 angehoben wurden, sollen die Produktionskapazitäten nun auf 200 Millionen ausgebaut werden. Die Erweiterung soll bis Ende 2021 umgesetzt werden.Schon Mitte 2020 soll eine Produktionskapazität von mindestens 100 Millionen Zellen jährlich zur Verfügung stehen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.