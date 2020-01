VDA für höhere Bußgelder beim Falschparken

02.01.2020 - 11:52 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat eine weitere Verschärfung des gerade erst in Kraft getretenen neuen Bußgeldkataloges angeregt. Für ein besseres Parkmanagement müssten die Kontrollen und Sanktionen effektiver gestaltet werden, erklärte VDA-Geschäftsführer Kurt-Christian Scheel in Berlin unter Berufung auf ein neues Positionspapier des Verbandes zum Parken in der Stadt. Die höheren Bußgelder für Falschparken etwa auf Radwegen gingen "in die richtige Richtung. Es wäre zu überlegen, das auch für Falschparken zum Beispiel auf Lieferparkplätzen umzusetzen".In dem neuen Konzept warnt der VDA vor einem pauschalen Abbau von Parkplätzen in Städten und Gemeinden. Diese einfach zu streichen, sei "zu wenig", sagte Scheel. Nötig seien vielmehr "kommunale Gesamtkonzepte". Lieferfahrzeuge sollten etwa spezielle Parkflächen erhalten, um Parken in zweiter Reihe zu verhindern und den Verkehrsfluss zu erhöhen. Neben digitalen Lösungen zum Finden freier Parkplätze regt der Verband mehr Spielraum bei der Bepreisung an.Weiterhin empfiehlt der VDA den Kommunen sowohl höhere als auch stärker differenzierte Parkgebühren, sofern diese noch sozialverträglich seien. "Damit könnten Verkehrsströme und Verkehrsaufkommen aktiv gesteuert und eine gleichmäßigere Parkraumnutzung erreicht werden", erklärte Scheel. Zugleich müssten Mobilitätsalternativen angeboten werden wie Bus, Bahn, Ridesharing oder Ridehailing, eine Art des Sammeltaxis. Bewohnerparkausweise könnten einkommensabhängig gestaffelt, für Elektroautos oder Carsharing-Angebote Sonderparkplätze geschaffen werden.Die Autoindustrie steht unter enormem Druck, klimafreundlicher zu werden. Der Bund investiert Milliarden in den öffentlichen Personennahverkehr und die E-Mobilität. Zugleich denken viele Städte und Gemeinden darüber nach, den Platz für Autofahrer einzuschränken.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.