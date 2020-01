VDMA fordert Regierung zum stärkeren Kampf gegen Sanktionen auf

03.01.2020 - 16:14 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Die deutschen Maschinenbauer haben die Politik in Berlin und Brüssel aufgefordert, sich stärker gegen Sanktionen durch Drittstaaten zu wehren. "Die politische Initiative hierzu sollte von Deutschland ausgehen, weil die deutsche Volkswirtschaft aufgrund ihrer Exportstärke durch extraterritoriale Sanktionen besonders gefährdet ist", erklärte der Außenwirtschaftsleiter des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Ulrich Ackermann. Der Verband hat dazu ein Positionspapier vorgelegt, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte.Konkret müsse die Regierung den Zugang zu Zahlungsdienstleistungen sicherstellen und geschädigten Unternehmen finanzielle Unterstützung gewähren, heißt es darin. Zeige auch die EU-Politik hier Entschlossenheit, könne dies das Gewicht Europas in der internationalen Politik deutlich erhöhen.Jüngst haben etwa die USA Sanktionen gegen die mit dem Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 befassten Unternehmen verhängt. Nord Stream 2 soll ab diesem Jahr an unter Umgehung von Polen und der Ukraine Gas von Russland nach Deutschland liefern. Auch China könne jederzeit versuchen, sein Marktvolumen einzusetzen, um europäische Unternehmen gegen ihre eigene Regierung und die EU zu instrumentalisieren, heißt es in dem Papier.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.