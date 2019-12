Verbraucherschützer fordern kürzere Kündigungszeit für viele Verträge

30.12.2019 - 06:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Verbraucherschützer fordern kürzere Kündigungszeiten für Verträge, die sich automatisch verlängern. "Ich muss alle drei Monate kündigen können", sagte der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur. Zu häufig passiere es, dass man den Kündigungszeitpunkt verpasse und dann erneut für ein Jahr gebunden sei. Wer sein Fitnessstudio schon lange nicht mehr von innen gesehen habe, dürfe auch nicht mehr dafür zahlen müssen. Dass sich Verträge etwa im Fitnessstudio, mit dem Telefonanbieter oder Stromlieferanten automatisch verlängerten, sei an sich kein Problem, betonte Müller. Die Verbraucher müssten aber auch das Recht haben, nach spätestens 12 Monaten Mindestlaufzeit auszusteigen. Die Pläne von Verbraucherministerin Christine Lambrecht (SPD), Vertragslaufzeiten auf ein Jahr zu begrenzen, sehen die Verbraucherschützer deshalb positiv. "Es ist sicherlich so, dass es sehr vereinzelt auch attraktive Angebote gibt, wenn ich zum Beispiel ein Handy mit einem Mobilfunkvertrag über 24 Monate kombiniere", sagte Müller. Das gelte aber nicht immer. "Es ist eben kein Naturgesetz, dass ein langer Vertrag automatisch ein günstiger Vertrag ist." In anderen europäischen Ländern hätten kürzere Vertragslaufzeiten zu sinkenden Mobilfunkpreisen geführt. Deutschland habe dagegen mit die teuersten Preise und die schlechteste Qualität. Oft würden solche Verträge aggressiv auch über das Telefon verkauft, sagte Müller. Menschen, die viel zu Hause seien, würden teils mehrfach am Tag mit unerlaubter Telefonwerbung traktiert. "Das ist nicht nur unangenehm, sondern auch teuer." Zu einfach gehe man aus so einem Telefonat mit einem neuen Stromanbieter oder einer Versicherung heraus, die man gar nicht wollte. "Solche Verträge müssen eigentlich schriftlich bestätigt werden, damit ich noch mal die Chance habe innezuhalten", forderte er. Lambrecht sehe das nur bei Stromverträgen vor. Nötig sei das aber bei allen längerfristigen Verträgen./tam/DP/mis Quelle: dpa-AFX