Verbraucherstimmung des Euroraums im Dezember eingetrübt

BRÜSSEL (Dow Jones)Das Verbrauchervertrauen im Euroraum hat sich im Dezember verschlechtert. Der von der EU-Kommission ermittelte Index verringerte sich um 0,9 auf minus 8,1 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von minus 7,1 prognostiziert.Für die EU-28 ging der Wert um 0,3 Punkte zurück auf minus 7,0. Der endgültige Indexstand des Verbrauchervertrauens für Dezember wird in der kommenden Woche veröffentlicht.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.