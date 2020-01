Verdi warnt vor längeren Arbeitszeiten

02.01.2020 - 06:14 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gewerkschaft Verdi hat davor gewarnt, dass Deutschlands Arbeitnehmer künftig womöglich länger arbeiten müssen. Die Arbeitgeberverbände wollten die Ruhezeiten verkürzen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dies geschehe vor dem Hintergrund sogenannter Experimentierräume. Das Bundesarbeitsministerium will damit neue Arbeitsmodelle erproben. Das Ressort von Minister Hubertus Heil (SPD) erwägt auch einen gesetzlichen Anspruch auf mobile Arbeit, etwa für Homeoffice. Werneke mahnte, die Einhaltung von Ruhezeiten sei ein wesentlicher Punkt des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Der Verdi-Chef forderte: "Wenn es ein Recht auf Homeoffice geben soll, ist die Freiwilligkeit für die Beschäftigten wichtig." Eine Homeoffice-Regelung dürfe Unternehmen nicht einfach dazu dienen, in teuren Städten mit entsprechend hohen Büropreisen einfach die Mieten einzusparen, betonte der Verdi-Chef./bw/DP/jha Quelle: dpa-AFX