Vivendi "bedauert" Gemehmigung von Dachgesellschaft auf Mediaset-HV

Von Mauro OrruPARIS (Dow Jones)Der französische Medienkonzern Vivendi hat Zustimmung der Mediaset-Aktionäre zum Aufbau einer Mediaset-Dachgesellschaft als nicht ordnungsgemäß kritisiert. Vivendi "bedauert die heutige irreguläre Genehmigung" der paneuropäischen Holding Media For Europe (MFE) bei der Mediaset-Hauptversammlung, teilte der Großaktionär mit. Vivendis Vertreter, der Treuhänder Simon Fiduciaria, der im Namen von Vivendi 19,9 Prozent an Mediaset hält, war von der Abstimmung ausgeschlossen worden.Der neue Plan hat nur wegen der unrechtmäßigen Verweigerung der Stimmabgabe von Simon Fiduciaria Zustimmung erhalten, wobei er sich auf eine Auslegung des italienischen Mediengesetzes stützt, die gegen den EU-Vertrag verstößt", teilte die Vivendi SA mit.Eine Mediaset-Sprecherin sagte gegenüber Dow Jones, die italienische Fernsehgruppe habe ihre Position zum Ausschluss des Treuhänders von der Hauptversammlung bekräftigt.In der niederländischen Holding MFE will die Mediaset SpA ihre italienischen und spanischen Aktivitäten zusammenfassen. Die Aktionäre des Konzerns unterstützten Änderungen der Satzung von MFE sowie die Bedingungen für die Ausgabe von Sonderaktien mit Stimmrecht, die für die geplante Fusion ausgegeben werden sollen. Die Neuorganisation würde nur dem größten Mediaset-Aktionär Fininvest nutzen, hinter dem die Berlusconi-Familie steckt, kritisiert Vivendi.Der lang andauernde Streit wegen der neuen Konzernstruktur soll am 21. Januar erneut vor Gericht erörtert werden. Vivendi und Mediaset liegen bereits seit 2016 im Streit, als ein Pay-TV-Deal zwischen den beiden Unternehmen platzte.