Vodafone verkauft Malta-Geschäft an Monaco Telecom

Von Adria CalatayudLONDON (Dow Jones)Vodafone hat sein Geschäft in Malta an Monaco Telecom SAM verkauft. Der Verkaufspreis entspricht laut Mitteilung einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 250 Millionen Euro. Das Geschäft wird für eine Übergangszeit weiter die Marke Vodafone tragen, teilte der britische Telekommunikationskonzern mit.Der Verkauf muss noch von der maltesischen Kommunikationsbehörde abgesegnet werden. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2020 abgeschlossen, so Vodafone.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/uxdEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.