Volkswagen hebt Prognose für Elektroauto-Produktion an

FRANKFURT (Dow Jones)Der Autobauer Volkswagen will sein strategisches Ziel von einer Million Elektroautos bereits Ende 2023 und damit zwei Jahre früher als bisher vorgesehen erreichen. Für 2025 rechnet die Marke Volkswagen dann mit 1,5 Millionen produzierten E-Autos, wie die Wolfsburger mitteilten.Mit der Premiere des ID.3 auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) 2019 hatte Volkswagen im September das erste Modell einer komplett neuen Generation reiner Elektrofahrzeuge vorgestellt. Bislang haben mehr als 37.000 Kunden den ID.3 reserviert und als Frühbucher eine Anzahlung geleistet. Die Produktion des ID.3 ist im November im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel angelaufen. Gefertigt wird das Fahrzeug im Werk Zwickau, das für diesen Zweck komplett umgebaut wird. Ab 2021 laufen dort bis zu 330.000 E-Fahrzeuge pro Jahr vom Band.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.