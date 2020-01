Volkswagen Nutzfahrzeuge verzeichnet 2019 Absatzrückgang

10.01.2020 - 11:22 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Volkswagen Nutzfahrzeuge hat 2019 weltweit 491.600 leichte Nutzfahrzeuge ausgeliefert. Damit blieb die Marke 1,6 Prozent unter Vorjahresniveau, wie das Unternehmen mitteilte. Während der Nutzfahrzeuganbieter in Europa ein leichtes Wachstum verzeichnete, hätten die krisenhaften Konjunkturverläufe in Nahost und Südamerika sowie Australien zu Verlusten geführt, die nicht vollständig kompensiert werden konnten.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.