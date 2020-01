Volkswagen profitiert 2019 bei Kernmarke von Asien und Europa

13.01.2020 - 07:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Autobauer Volkswagen hat bei seiner Marke VW 2019 dank einer regen Nachfrage unter anderem aus Europa, Südamerika und Asien-Pazifik seinen weltweiten Absatz um 0,5 Prozent erhöht. Insgesamt lieferten die Wolfsburger nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr 6,28 Millionen Fahrzeuge aus. Zudem sah der Konzern einen deutlichen Anstieg des Kundeninteresses an elektrifizierten Modellen und setzte mehr als 80.000 E-Fahrzeuge ab, das war ein Plus von rund 60 Prozent. Im Dezember 2019 legte der Absatz der Marke VW weltweit um 13,8 Prozent auf 615.200 Fahrzeuge zu, auf den Heimatmarkt Deutschland entfiel ein Wachstum von 13 Prozent auf 44.500 Fahrzeuge.Für 2019 meldete Volkswagen für seine Marke VW in Europa einen Absatz von 1,76 Millionen Fahrzeugen, das war eine Zunahme von 0,9 Prozent. In Westeuropa wurden 1,49 Millionen Fahrzeuge an Kunden übergeben, ein Zuwachs von 1,8 Prozent. Deutlicher fiel das Plus mit 5,3 Prozent in Deutschland aus, wo 569.900 Kunden ihre neuen Fahrzeuge entgegen nahmen. In Zentral- und Osteuropa gingen die Auslieferungen allerdings um 4 Prozent zurück auf 267.600 Fahrzeuge. In der Region Asien-Pazifik steigerte die Marke Volkswagen 2019 ihre Auslieferungen um 0,8 Prozent auf 3,31 Millionen Fahrzeuge.Im größten Einzelmarkt China stiegen die Auslieferungen trotz rückläufigen Gesamtmarkts um 1,7 Prozent auf 3,16 Millionen Fahrzeuge. Damit sei Volkswagen die beliebteste Marke geblieben und habe seinen Marktanteil ausgebaut, erklärte das Unternehmen weiter. Die neue Sub-Marke Jetta habe seit ihrem Start im September 43.000 Fahrzeuge an Kunden übergeben und sei damit "die erfolgreichste neue Marke in China der letzten Jahre". Chief Operating Officer Ralf Brandstätter sagte mit Blick auf das vergangene Jahr, 2019 sei ein wichtiges Jahr für die Marke Volkswagen gewesen. "Wir haben mit ID.3 und Golf 8 wegweisende neue Produkte erfolgreich vorgestellt und unseren Fokus sehr konsequent auf die Ertragsstärke gelegt", so Brandstätter.Im Jahr 2018 hatte Volkswagen rund 6,24 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, hierzu gehören Marken wie Golf, Tiguan, Jetta oder Passat.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/cbr/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.