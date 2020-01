Volkswagen steigert Absatz in China 2019 um 1,7 Prozent

10.01.2020 - 11:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:20

10:20

FRANKFURT (Dow Jones)Die Marke Volkswagen und die Submarke Jetta haben im vergangenen Jahr in China 3,16 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert. Damit sei der Absatz um 1,7 Prozent gesteigert worden, teilte das Unternehmen mit. Volkswagen sei damit der größte Anbieter in einem ansonsten schrumpfenden Markt geblieben. 2020 würden sechs neue Fahrzeugmodelle in China auf den Markt gebracht, fünf davon komplett neu.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/rioEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.