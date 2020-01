Volkswagen verhandelt im Diesel-Verfahren über Vergleich

02.01.2020 - 10:22 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Im Prozess um Schadensersatz für Besitzer manipulierter Diesel-Autos verhandelt Volkswagen mit Klägern über einen Vergleich. Wie der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) mitteilte, haben sich beide Seiten darauf geeinigt, entsprechende Gespräche aufzunehmen. Gemeinsames Ziel sei "eine pragmatische Lösung im Sinne der Kunden". Die Gespräche befinden sich dem Verband zufolge in einem sehr frühen Stadium. Ob es zu einem Vergleich komme, sei offen.Vier Jahre nach Bekanntwerden des Abgasskandals bei Volkswagen hatte in Braunschweig Ende September das bislang größte Gerichtsverfahren für Dieselkunden begonnen. Das Oberlandesgericht (OLG) hatte den beiden Streitparteien im November einen Vergleich nahegelegt. VW hatte seinerzeit einen Vergleich als "kaum vorstellbar" dargestellt, aber eine Prüfung angekündigt. Der klagende Verbraucherzentrale Bundesverband hatte sich dafür offen gezeigt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/kla/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 02, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.