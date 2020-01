Vonovia hält 96,3 Prozent an Hembla

09.01.2020 - 18:22 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Immobilienkonzern Vonovia hat während der verlängerten Annahmefrist für seine Offerte für das schwedische Immobilienunternehmen Hembla AB noch 1,2 Millionen Anteile bzw rund 1 Prozent angedient bekommen. Damit hält das Unternehmen nun 96,3 Prozent der Stimmrechte, so das endgültige Ergebnis.Die Bochumer hatten die Mehrheit an Hembla für 215 schwedische Kronen je Aktie gekauft. Der Preis bewertete das Unternehmen als Ganzes laut Mitteilung mit 19,979 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet 1,9 Milliarden Euro.Mit dem Herausdrängen der restlichen Aktionäre sei bereits begonnen worden, hieß es am Donnerstagabend. Hembla habe die Aufhebung der Börsennotiz der Klasse-B-Aktien von der Nasdaq Stockholm beantragt. Der letzte Handelstag sei der 10. Januar 2020.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.