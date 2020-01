Vonovia - Wer macht das Rennen?

Wer macht das Rennen? Haben die Käufer in der Vonovia-Aktie endlich die Kraft, den Widerstandsbereich bei knapp 49 EUR nachhaltig zu überwinden? Der Immobiliensektor zeigte sich in den vergangenen Jahren an der Börse äußerst bullisch und so konnten auch Anleger in der Vonovia-Aktie über die letzten Jahre schöne Gewinne einfahren. Geprägt war der Bullenmarkt jedoch immer wieder auch von größeren Konsolidierungsphasen und Korrekturen. Die letzte startete bereits im Mai vergangenen Jahres bei knapp 49 EUR und sorgte für zwischenzeitliche Verluste bis auf 41,59 EUR. Diese schwierige Zeit liegt jedoch bereits wieder hinter uns. Nach einem Stabilisierungsprozess, der sich bis in den September hinzog, kehrten die Käufer in Vonovia zurück. Im ersten Schritt schaffte man es erneut bis an den Widerstandsbereich bei 49 EUR, wo die Kurse jedoch nach unten abprallten. Auf relativ hohem Niveau und über der internen Unterstützungsmarke um 45,50 EUR sammelten die Bullen bis in den Dezember hinein Kraft, um einen neuen Anlauf auf 49 EUR zu wagen. Direkt unterhalb dieser Widerstandsmarke wird die Aktie momentan gehandelt. Weiterlesen