Vonovia will restliche Hembla-Aktionäre herausdrängen

FRANKFURT (Dow Jones)Der Immobilienkonzern Vonovia hält inzwischen 95,3 Prozent der Stimmrechte beim schwedischen Immobilienunternehmen Hembla AB und will nun dessen restliche Aktionäre herausrängen. Zudem soll die Börsennotierung der Schweden beendet werden, teilte Vonovia mit. Die Bochumer hatten die Mehrheit an Hembla für 215 schwedische Kronen je Aktie gekauft. Der Preis bewertete das Unternehmen als Ganzes laut Mitteilung mit 19,979 Milliarden schwedischen Kronen, umgerechnet 1,9 Milliarden EuroKontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.