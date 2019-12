VW Kernmarke steckt weitere Milliarden in Elektromobilität

18.12.2019 - 12:51 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

06:51

11:51

WOLFSBURG (Dow Jones)Die Kernmarke Volkswagen steckt bis 2024 weitere Milliarden in die Elektromobilität. Im Zeitraum 2020 bis 2024 will die Marke etwa 11 Milliarden Euro zum weltweiten Ausbau der Fertigung auf Basis des Modularen E-Antriebs-Baukastens investieren, wie aus einer auf der Webseite veröffentlichten Präsentation hervorgeht. Bisher hatte der Konzern für die Marke Investitionen von rund 9 Milliarden Euro im Zeitraum 2019 bis 2023 geplant. VW will weltgrößter Anbieter von Elektrofahrzeugen werden.Wie aus der Präsentation weiter hervorgeht, rechnet VW bei seiner Hauptmarke dieses Jahr weiterhin mit einer operativen Gewinnmarge von 4 bis 5 Prozent. Nächstes Jahr soll die Rendite dann ebenfalls in diesem Korridor liegen, 2022 dann mit erhöhten Margen dank steigender Verkäufe von Autos auf Basis der MEB-Fertigung mindestens bei 6 Prozent. Der freie Cashflow soll 2019 positiv sein, im kommenden Jahr zwischen 1 und 2 Milliarden Euro liegen, ab 2022 dann über 2 Milliarden Euro.Kontakt zum Autor: markus.klausen@wsj.comDJG/kla/uxdEND) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.