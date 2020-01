VW-Tochter Audi schließt schwieriges Jahr mit Verkaufsplus ab

09.01.2020 - 11:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der Autobauer Audi -0,98% hat mit einem Schlussspurt bei den weltweiten Verkäufen die Jahresbilanz deutlich aufbessern können. Weil die Ingolstädter im Dezember mit rund 176 000 Autos 13,9 Prozent mehr verkaufen konnten als im schwachen Vorjahresmonat, konnte die VW +1,19% -Tochter das Absatzplus auf Jahressicht mit 1,85 Millionen ausgelieferten Autos auf 1,8 Prozent hochschrauben."Nach einem durchwachsenen ersten Halbjahr haben wir in der zweiten Jahreshälfte erfolgreich aufgeholt", sagte Audi-Vertriebschefin Hildegard Wortmann. "Auch wenn die Anforderungen in 2020 hoch bleiben, haben wir die Weichen für weiteres Wachstum gestellt", stellte die Managerin ein weiteres Absatzplus in Aussicht.Audi hatte gegen Ende 2018 und auch noch lange ins vergangene Jahr hinein unter einer eingeschränkten Angebotspalette zu leiden, weil viele Modelle noch nicht nach dem neuen Abgas- und Verbrauchsprüftest WLTP zertifiziert waren. In den europäischen Ländern wie Frankreich und Deutschland gab es unter anderem auch deshalb ein deutliches Verkaufsplus, weil nach und nach wieder mehr Autos verkauft werden konnten. Auch im mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt China verkaufte Audi 2019 mit plus 4,1 Prozent mehr Autos. China stand bei Audi für mehr als jedes dritte ausgelieferte Fahrzeug.Weiter hinterher hinkt Audi jedoch hinter den Premiumrivalen Mercedes-Benz aus dem Hause Daimler +0,72% . Mercedes verkaufte im vergangenen Jahr mit 2,34 Millionen Pkw fast 500 000 Autos mehr als Audi. BMW +0,58% hat noch keine detaillierten Zahlen für die Stammmarke genannt, lag nach dem November aber bereits ebenfalls deutlich vor den Ingolstädtern./men/jha/Quelle: dpa-AFX