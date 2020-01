VW übernimmt schwäbischen IT-Dienstleister vollständig

10.01.2020 - 10:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Volkswagen stockt seine Anteile an Diconium, einem schwäbischen IT-Dienstleister, von 49 auf 100 Prozent auf. Volkswagen will Diconium nicht voll in den Konzern integrieren. Diconium bleibe eine eigenständige GmbH, die nicht nur für VW, sondern auch für andere Kunden arbeitet. Gemeinsam mit Diconium habe der Konzern bereits die Grundarchitektur für ein virtuelles Kaufhaus geschaffen, das alle Marken verbindet. Der neue Golf sei der erste Wagen, der eine Vernetzung mit dem App-Store habe.Wir müssen als Autohersteller zwei große Herausforderungen bewältigen: Wir müssen unseren Vertrieb für die digitale Welt neu aufstellen und die Autos vernetzen und unseren Kunden neue digitale Angebote machen, um ihnen das Leben zu erleichtern", sagte Jürgen Stackmann, Vertriebschef der Marke VW der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Gerade bei den Elektroautos gibt es hier beim Lade-Service viele Chancen. Diese Angebote müssen aber schnell kommen, nicht in fünf Jahren, sondern jetzt. Dank der langen Erfahrung und dem Knowhow von Diconium können wir hier viel schneller vorankommen."Der Mittelständler Diconium wurde 1995 von Andreas Schwend und Daniel Rebhorn als Plattform für den Onlinehandel gegründet. Heute ist das Unternehmen ein Allrounder, der Unternehmen beim digitalen Wandel unterstützt. Zu den Kunden gehören unter anderem der Autobauer Daimler, der Autozulieferer Mann + Hummel, der Motorsägenhersteller Stihl sowie der Sensorhersteller Sick. Das Unternehmen hat 1.020 Mitarbeiter, bis Ende des Jahres sollen es 1.200 sein, sagte Andreas Schwend den Stuttgarter Blättern. Der Umsatz erreichte im vergangenen Jahr laut Schwend 82 Millionen Euro.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/smhEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.