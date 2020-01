Walgreens Boots Alliance erneut mit Gewinneinbruch

08.01.2020 - 14:14 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DEERFIELD (dpa-AFX) - Beim Pharmagroßhändler und Apotheken-Konzern Walgreens Boots Alliance -0,50% sind die Gewinne im ersten Geschäftsquartal erneut deutlich zurückgegangen. Im Zeitraum September bis November 2019 verringerte sich der operative Gewinn gegenüber dem Vorjahr um 27,6 Prozent auf rund eine Milliarde US-Dollar (rund 895 Mio Euro), wie das im US-Börsenindex Dow Jones -0,42% gelistete Unternehmen am Mittwoch in Deerfield im Bundesstaat Illinois mitteilte. Grund seien unter anderem erneut verschärfte Sparmaßnahmen gewesen. Zudem habe die Übernahme großer Teile der Apotheken- und Drogeriekette Rite Aid auf das Ergebnis gedrückt. An der Börse gab die Aktie vor Handelsbeginn um rund 4 Prozent nach.Unter dem Strich ging der auf die Anteilseigner des Konzerns entfallende Gewinn um etwa ein Viertel auf 845 Millionen Dollar zurück. Beim Umsatz erzielte der Konzern mit 34,3 Milliarden Dollar aber wieder ein leichtes Plus von 1,6 Prozent.Für das laufende Geschäftsjahr, das bis Ende August 2020 geht, rechnet das Management um Unternehmenschef Stefano Pessina weiter nur mit mäßigem Wachstum. So soll sich der bereinigte Gewinn je Aktie auf Basis stabiler Währungskurse im Vergleich zum Vorjahr noch immer zwischen minus und plus drei Prozent bewegen.Am zuletzt verschärften Sparkurs hält Walgreens zudem fest. Der Konzern sieht sich auf Kurs, die jährlichen Kosten bis zum Jahr 2022 um mehr als 1,8 Milliarden Dollar zu senken./kro/eas/jha/Quelle: dpa-AFX