Walgreens trotz Gewinneinbruchs zuversichtlich

FRANKFURT (Dow Jones)Walgreens Boots Alliance sieht sich trotz eines deutlichen Ergebnisrückgangs im ersten Geschäftsquartal im Plan bei seinen Zielen für das Gesamtjahr. In den drei Monaten per 30. November sank der Nettogewinn nach Dritten um nahezu ein Viertel auf 845 Millionen US-Dollar. Je Aktie verdiente die US-Apothekenkette 95 Cent, knapp 20 Prozent weniger. Das bereinigte Nettoergebnis nahm nach weiteren Angaben um 11,8 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar ab. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,37 Dollar um 6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Umsatz stieg um 1,6 Prozent auf 34,3 Milliarden Dollar, wechselkursbereinigt ergab sich eine Zunahme um 2,3 Prozent.Wir behalten unsere Prognose für das Jahr trotz eines schwachen ersten Quartals bei", sagte CEO Stefano Pessina. Die Strategie sei richtig, um langfristiges und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Der CEO zeigte sich zudem sehr zufrieden mit den Fortschritten, die bei den Einsparungen und beim Cashflow gemacht wurden.Im operativen Geschäft stieg der Netto-Cashflow auf 1,1 Milliarden Dollar, eine Zunahme um 601 Millionen auf Jahressicht. Der freie Cashflow lag bei 674 Millionen, 684 Millionen Dollar mehr als im ersten Geschäftsquartal des Vorjahres.Im Gesamtjahr plant Walgreens mit einer Stagnation des bereinigten Ergebnisses je Aktie zu konstanten Wechselkursen, bei einer Schwankungsbreite von je Prozent.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/bam/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.