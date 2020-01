'WamS: Bundesregierung will Verbot von Wetten auf Juniorenspiele

05.01.2020 - 14:58 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung setzt sich laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" für ein Verbot von Wetten auf Sportwettbewerbe von Minderjährigen ein. Notwendig wäre aber ein europaweit abgestimmtes Vorgehen, um die Wettmanipulation in diesem Bereich zu bekämpfen. "Wir unterstützen ein mögliches Verbot von Wetten auf Juniorenspiele und sportrechtliche Regularien, die Wetten von Sportlern beschränken", zitiert die Zeitung das Bundesinnenministerium. Ähnlich sieht es die Europäische Fußball-Union. So warnte UEFA-Integritätschef Angelo Rigopoulos davor, dass Frauen- und Jugendfußball künftig noch stärker als bislang durch die Wettmafia missbraucht werden könnten. "Dort finden viele Wettbewerbe noch ohne Kontrolle statt", sagte Rigopoulos der "Welt am Sonntag"./tas/DP/he Quelle: dpa-AFX