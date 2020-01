WDH: Siemens will bis Montag über Australien-Auftrag entscheiden

10.01.2020 - 16:34 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

(Im 2. Absatz: Wortstellung in Zitat korrigiert: «aktiv sich» (statt: «sich aktiv»))BERLIN (dpa-AFX) - Siemens -1,77% will angesichts von Protesten bis Montag entscheiden, ob der Auftrag zur Lieferung einer Zugsignalanlage für ein Kohlebergwerk in Australien ausgeführt wird. Das sagte Konzernchef Joe Kaeser am Freitag in Berlin nach einem Gespräch mit der Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer. Das vom indischen Industriekonzern Adani geplante Kohlebergwerk in Australien soll eines der größten der Welt werden.Es gebe unterschiedliche Interessenlagen, von Aktionären, Kunden und auch der Gesellschaft, sagte Kaeser. Siemens müsse früher erkennen, wenn sich der Konzern an kritischen Projekten beteilige. Kaeser sagte, er habe Neubauer in einem Aufsichtsgremium in der neuen Gesellschaft Siemens Energy einen Sitz angeboten. "Ich möchte, dass die Jugend aktiv sich beteiligen kann." Er unterstütze Fridays for Future./ruc/bf/DP/jhaQuelle: dpa-AFX