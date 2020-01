Weltbank senkt Wachstumsprognosen wegen schwachen Handels

09.01.2020 - 08:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Ben OttoNEW YORK (Dow Jones)Die Weltbank hat ihre Wachstumsprognosen für 2019 bis 2021 wegen schwacher Entwicklungen in den Bereichen Handel und Investitionen gekappt. Allerdings erwartet die Institution nach wie vor, dass das Weltwirtschaftswachstum im Laufe des Jahres 2020 wieder moderat anspringen wird, wenn sich Handel und Investitionen allmählich erholen.In ihrem am Mittwochabend veröffentlichten Bericht senkte die Weltbank ihre früheren Wachstumsprognosen jeweils um 0,2 Prozentpunkte und erwartet für 2019, 2020 und 2021 beim Weltwirtschaftswachstum nun 2,4 Prozent, 2,5 Prozent und 2,6 Prozent.In den USA wird die Wirtschaft nach Schätzung der Weltbank 2020 um 1,8 Prozent wachsen, 2021 und 2022 dann um jeweils 1,7 Prozent. Für 2019 liegt ihre Schätzung bei 2,3 Prozent.Für China, die zweitgrößte Wirtschaft weltweit, erwartet die Weltbank eine leichte Verlangsamung des Wachstums von 5,9 Prozent 2020 auf 5,8 Prozent 2021 und 5,7 Prozent 2022. Die Weltbank mit Sitz in Washington äußerte sich auch zur derzeit hohen Staatsverschuldung. Die Länder hätten die "größte, schnellste und breiteste Akkumulation von Schulden seit den 1970er Jahren".Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/DJN/uxd/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.