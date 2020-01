Wintershall Dea verkauft 7 süddeutsche Förderkonzessionen

09.01.2020 - 12:17 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)In Vorbereitung auf den geplanten Börsengang trennt sich Wintershall Dea von sieben eigenbetriebenen Erdölförderkonzessionen in Deutschland. Käufer der Fördergebiete, die bis auf eines im Süden liegen und deren Ertrag etwa 2 Prozent der Tagesförderung von Wintershall Dea ausmacht, ist laut dessen Mitteilung die von einem britischen Finanzinvestor kontrollierte RDG GmbH & Co. KG aus Hannover.Wintershall Dea konzentriert seine Förderung in Deutschland damit auf seine drei wichtigsten Gebiete im Norden: Mittelplate vor der Küste Schleswig-Holsteins sowie Emlichheim und Verden in Niedersachsen. Angaben zum Verkaufspreis wurden nicht gemacht. RDG übernimmt auch die Mitarbeiter der süddeutschen Fördergebiete von Wintershall Dea. Bis zur Jahresmitte soll die Transaktion über die Bühne gehen.Wintershall Dea ist im vergangenen Jahr aus dem Zusammenschluss der BASF-Tochter Windershall mit der DEA Deutsche Erdoel entstanden. Das Unternehmen soll im zweiten Halbjahr an die Börse gebracht werden.Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.comDJG/rio/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.