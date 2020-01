Wirecard: Aufsichtsratschef wird ausgewechselt

Wirecard steht seit geraumer Zeit unter Beschuss, vor allem die britische Financial Times (FT) veröffentlicht rund um das Unternehmen aus Aschheim bei München seit längerem kritische Berichte. Vor einem knappen Jahr sorgte ein Artikel zu Unregelmäßigkeiten und möglichen Scheinbuchungen in Singapur dafür, dass der Wirecard-Aktienkurs +0,09% binnen gut einer Woche um fast die Hälfte bis auf das Verlaufstief bei 86 Euro abstürzte (siehe Chart). Am Freitag notierte das Papier bei gut 110 Euro.

Der Zahlungsdienstleisters Wirecard überrascht am Wochenende mit einem personellen Paukenschlag: Der Aufsichtsratsvorsitzende Wulf Matthias habe sein Amt mit sofortiger Wirkung abgegeben, teilte das Unternehmen in der Nacht zum Samstag mit ( hier die DGAP-Eilmeldung) .



Dennoch könnten sich in Singapur Mitarbeiter strafbar gemacht haben, die Behörden im Land ermitteln noch. In Deutschland gehen die Staatsanwaltschaft München und die Finanzaufsicht Bafin dem Verdacht nach, dass Wirecard einer von Spekulanten orchestrierten Aktion zum Opfer gefallen sein könnte, mit der sogenannte Leerverkäufer an sinkenden Aktienkursen verdienen wollen - wie es auch schon in der Vergangenheit der Fall war.

Nach Ansicht des Unternehmens könnten Verantwortliche der FT mit den Shortsellern unter einer Decke stecken, Wirecard geht rechtlich gegen die Zeitung vor. Diese wiederum sieht sich nach eigens in Auftrag gegebenen Untersuchungen von diesem Vorwurf entlastet. Stattdessen berichtet der Spiegel nun in einem zahlungspflichtigen Artikel von Ermittlungen gegen einen deutschen Journalisten. Dieser habe nun Strafanzeige gestellt.



Wirecard hatte nach neuerlichen Vorwürfen in der britischen Wirtschaftszeitung zu angeblichen Scheinbuchungen bei Töchtern in Dubai und Irland eine Sonderprüfung der Bilanzen eingeleitet, neben dem regulären Wirtschaftsprüfer EY durchleuchten nun auch die Spezialisten von KPMG die Bücher des Unternehmens. Laut Finanzchef Alexander von Knoop dauert die Sonderprüfung noch bis voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2020. Danach sollen die Ergebnisse in einem Bericht veröffentlicht werden. (Mit Material von dpa-AFX)