Wirecard: Bankhaus mit unglaublichem Kursziel

Kurz vor dem großen Verfallstag an den Terminbörsen hat die britische Wirtschaftszeitung Financial Times (FT) am Donnerstag wieder mal einen vorwurfsvollen Artikel veröffentlicht. Dabei geht es um eine Übernahme durch Wirecard in Indien aus dem Jahr 2015. Die Inhalte sind an sich nicht neu, passen laut dem Bericht aber zu den Bilanz-Vorwürfen gegen die Wirecard-Niederlassung in Singapur.



Im Kern geht es um die Frage, warum bei der Übernahme der indischen Unternehmen Hermes i Ticket und GI Technologies im Jahr 2015 ein Großteil des damaligen Kaufpreises von 340 Millionen Euro an einen Mittelsmann mit Sitz auf Mauritius geflossen ist – und der eigentliche Verkäufer kurz zuvor nur 37 Millionen Euro erhalten hat.



Dass sich der Wert der übernommen Firmen innerhalb weniger Wochen verachtfacht haben soll und warum diese trotz des hohen Kaufpreises in den folgenden Jahren nur magere Gewinne eingefahren haben soll, weckt laut dem FT-Bericht Zweifel - und liefere Leerverkäufern einen Grund, gegen die Wirecard-Aktie zu wetten. Überhaupt steht Wirecard seit Monaten im Visier von Leerverkäufern, denen an niedrigeren Kursen gelegen ist.



Am Donnerstag-Vormittag verlor die Wirecard-Aktie -2,12% zeitweilig 1,9 Prozent an Wert und rangierte damit am Ende der DAX-Tagesverlierer. Doch die Analysten in den Bankhäusern halten nach wie vor viel von dem Papier des Zahlungsdienstleisters.



So hat etwa die Privatbank Hauck & Aufhäuser am Donnerstag ihre Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 270 Euro bestätigt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau bei unter 105 Euro ergibt sich somit ein Potenzial von über 150 Prozent. Zur Begründung verweist Analyst Simon Bentlage darauf, dass der Zahlungsabwickler vor einem starken Jahr 2020 stehe.



Die Jüngsten, erneut negativen Presseberichte zu Cash-Positionen seien irreführend. In der aktuellen Studie heißt es weiter, dass Wirecard aufgrund der Leerverkaufsangriffe derzeit zu einem beträchtlichen Abschlag gegenüber Vergleichsunternehmen gehandelt werden.

Hauck & Aufhäuser ist nicht das einzige Finanzhaus, das ein besonders hohes Kursziel für Wirecard ausgegeben hat. Die Société Générale glaubt an 271 Euro, die Commerzbank und M.M. Warburg sehen den Zielkurs bei 230 Euro. Selbst pessimistische Analysen gehen davon aus, dass die Wirecard-Aktie in den kommenden Monaten knapp 30 Prozent zulegen wird. Der durchschnittliche Zielkurs wird von den 30 bei Bloomberg geführten Analysten bei 191 Euro gesehen. (mmr mit Material von dpa-AFX)