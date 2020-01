Wirecard und Sprint kooperieren bei IoT-Zahlungssystemen

08.01.2020 - 07:46 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Wirecard und der US-Mobilfunkbetreiber Sprint wollen im Bereich mobile Zahlungssysteme über das Internet zusammenarbeiten und so die digitale Transformation des Handels vorantreiben.Auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas kündigten beide Unternehmen an, dass bei der Zusammenarbeit Wirecards digitale Finanztechnologie in die Internet of Things (IoT) Plattform von Sprint integriert werden soll.Die Zusammenarbeit startet im Bereich Einzelhandel, eine Ausweitung auf andere Branchen und Services sei geplant.Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_DJG/uxd/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.