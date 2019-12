Wochenausblick: Es sieht gut aus für DAX und Co

Am deutschen Aktienmarkt hat sich in der feiertagsbedingt arg verkürzten Woche eine positive Tendenz durchgesetzt. Der DAX schloss am Freitag bei 13.337 Punkten, was auf Wochensicht (zwei Handelstage) ein Mini-Plus von 0,14 Prozent bedeutete. Der MDAX -0,03% markierte derweil erneut eine historische Bestmarke und schloss die Weihnachtswoche bei 28.537 Punkten - ein Wochengewinn von 0,3 Prozent.

Rund um den Jahreswechsel könnte der DAX +0,27% sein sehr gutes Börsenjahr mit einem Jahreshoch krönen. Doch auch wenn sich der deutsche Leitindex in der neuen Woche wohl noch nicht zu historischen Höchstständen aufschwingen wird, können die Anleger zufrieden auf das Jahr 2019 zurückblicken.



Jahresausklangs-Party



"Es ist der entspannte Jahresausklang eines turbulenten, aber aus Kapitalmarktsicht mehr als versöhnlichen Jahres", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Immerhin steht für den DAX im Börsenjahr 2019 ein Plus von bislang gut 26 Prozent zu Buche.



Die zur Jahresmitte überraschende Kursänderung der Notenbanken hin zu einer wieder expansiveren Geldpolitik hat die europäischen Aktienmärkte Kater zufolge in Feierlaune versetzt. "Das Jahr enttäuschte zwar aus konjunktureller Sicht, doch das durchaus erfolgreiche Kapitalmarktjahr 2019 kann mit Fug und Recht mit einer ordentlichen Jahresausklangsparty verabschiedet werden."

Am Montag endet der Handel in Frankfurt bereits mit der Schlussauktion um 14 Uhr. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird.