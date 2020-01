Wochenausblick: Neues DAX-Hoch sehr wahrscheinlich

Allen Unken-Rufen von pessimistischen Crash-Propheten zum Trotz steigen die Aktienmärkte weiter. Nach der jüngsten Entspannung im Handelskrieg zogen vor allem US-Aktien weiter an, die großen US-Aktien-Indizes erreichten neue Alltime-Highs. Auch in Deutschland klettern die Kurse. Der DAX hat am Freitag erstmals wieder seit rund einem Jahr über der Marke von 13.500 Punkten geschlossen. In der neuen Woche dürfte nun endlich auch die alte Rekordmarke fallen.



Zum alten Rekordhoch fehlen dem deutschen Leitindex nur noch 70 Punkte. Am Freitag ging der DAX +0,72% mit einem Wochenplus von 2,3 Prozent bei 13.526 Zählern ins Wochenende. Die alte Bestmarke von 13.596,89 Punkten, die im Tagesverlauf vom 23. Januar 2018 markiert wurde, ist in greifbare Nähe gerückt.



In einem Kommentar der Börsenzeitung geht der Blick bereits noch weiter nach vorn. "Die Analysten von Sentix erwarten zum Beispiel bis zur Jahresmitte einen Anstieg des deutschen Leitindex bis auf 15.000 Punkte", heißt es dort.



MDAX bereits auf Allzeit-Höhen



Der MDAX +0,70% indes hat sich im Handelsverlauf am Freitag über 28.700 Punkte und damit in neue, bis dahin noch nie erreichte Höhen geschoben. Der Index der mittelgroßen Werte schloss bei 28.669 Punkten mit einer Wochenbilanz von plus 0,8 Prozent.



In der neuen Woche könnten Konjunkturdaten die deutschen Indizes weiter aufwärts treiben. Spätestens wenn Stimmungsindikatoren für Deutschland und die Eurozone veröffentlicht werden, könnte es soweit sein, dass auch der DAX ein neues Allzeithoch erreicht.



Keine großen Chart-Hürden



Charttechnisch betrachtet steht einem neuen Rekordhoch im DAX ebenfalls nichts im Weg, wie Analyst Martin Utschneider von Donner & Reuschel konstatiert. "Es liegen weiterhin Argumente für eine Fortsetzung des Aufwärtsmodus vor", schreibt er. Erst wenn der DAX wieder unter 13.150 Punkte fallen sollte, wäre dieser ernsthaft gefährdet. Kurzfristige Gewinnmitnahmen und Konsolidierungen seien indes aber immer möglich.