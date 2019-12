Wochenausblick: Neues DAX-Jahreshoch über Weihnachten?

In den letzten Handelstagen des starken Börsenjahres 2019 dürfte der Überraschungsgrad politischer Nachrichten den Ausschlag geben, ob es am deutschen Aktienmarkt weiter aufwärts oder doch seitwärts geht. Manch Optimist erwartet sogar, dass der DAX sein bisheriges Rekordhoch vom Januar 2018 überwindet.



Am "Hexensabbat" schloss der DAX +0,81% bei 13.318 Punkten und erzielte in der Vorweihnachtswoche somit ein Plus von 0,3 Prozent. Bis zum alten Rekordhoch bei 13.596 Punkten fehlen somit nur noch rund zwei Prozent. Am vergangenen Montag war der deutsche Leitindex im Tagesverlauf schon mal bis auf 13.425 Punkte geklettert.



Keine spannenden Ereignisse?



Der MDAX +0,44% hat am Freitag ein weiteres Rekordhoch markiert. Letztlich stieg das Barometer der mittelgroßen Unternehmen auf 28.441 Zähler, was auf Wochensicht ein Plus von 2,4 Prozent entspricht.



Experten rechnen zur Weihnachtszeit und auch zwischen den Jahren nicht mit sonderlich spannenden Ereignissen, zudem ist die Frankfurter Börse in der Weihnachtswoche nur am Montag und am Freitag geöffnet.