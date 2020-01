WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/11. und 12. Januar 2020

13.01.2020 - 06:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.Aktivistin will Siemens-Aufsichtsposten an Wissenschaftler abtretenDie Klima-Aktivistin Luisa Neubauer von "Fridays For Future" fordert von Siemens, den ihr angebotenen Aufsichtsratsposten mit einem Vertreter von "Scientists for Future" zu besetzen. Neubauer sagte Bild am Sonntag: "Siemens hat mir bestätigt, dass sie das Angebot ernst meinen. Ich persönlich werde es aber nicht annehmen können. Ich werde aber Siemens bitten, den Posten einem Mitglied von 'Scientists for Future' zu übertragen." Die Wissenschaftler-Gruppe unterstützt die Jugendbewegung in ihrem Kampf für mehr Klimaschutz.Boeing droht erneut Strafe der FAADie US-Flugaufsichtsbehörde FAA will den Flugzeugbauer Boeing mit einer zusätzlichen Strafe belegen. Damit solle geahndet werden, dass der Hersteller mutmaßlich defekte Tragflügelteile bei einigen seiner Maschinen des Typs 737 MAX verbaut habe, teilte die US-Behörde mit. Die Strafe soll sich auf 5,4 Millionen US-Dollar belaufen. Boeing muss bereits 3,9 Millionen Dollar wegen desselben Vorwurfs bei Flugzeugen des Typs 737 New Generation zahlen.Entlassener Boeing-Chef bekommt keinen BonusDer frühere Boeing-Chef Dennis Muilenburg soll keinen Bonus für das abgelaufene Jahr erhalten. Auch eine Abfindung für den Manager, der mehr als 30 Jahre für den Flugzeugbauer gearbeitet hat, sei nicht vorgesehen, teilte Boeing mit. Dennoch fällt der Manager weich, denn er hat laut dem Unternehmen Rentenansprüche und Rechte auf eine aktienbasierte Vergütung im Volumen von 28,5 Millionen Dollar angesammelt.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/AFP/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.