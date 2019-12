WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/21. und 22. Dezember 2019

23.12.2019 - 06:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

00:30

05:30

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.BASF verkauft Bauchemie für 3,17 Milliarden Euro an Lone StarDer Finanzinvestor Lone Star wird für 3,17 Milliarden Euro das Bauchemiegeschäft von BASF übernehmen, teilten beide Seiten am Samstag mit. Mit dem Abschluss der Transaktion wird im dritten Quartal 2020 gerechnet, vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.US-Regierung unterstützt Bayer im Streit um UnkrautvernichtungsmittelDie US-Umweltschutzbehörde (EPA) stärkt dem deutschen Chemiekonzern Bayer im Rechtsstreit um das weltweit meistverwendete Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat vor Gericht den Rücken. Die US-Behörde, die mit dem Justizministerium zusammenarbeitet, hatte am Freitag Unterlagen bei Gericht eingereicht, die das Argument von Bayer unterstützen, dass Glyphosat kein Krebsrisiko darstelle.Uber muss Betrieb in Kolumbien einstellenDer US-Fahrdienstvermittler Uber muss den Betrieb in Kolumbien vorerst einstellen. Das Unternehmen müsse seine Aktivitäten "unverzüglich" beenden, teilte die Marktaufsichtsbehörde des südamerikanischen Landes am Freitag mit. Sie warf Uber mit Blick auf die App zur Buchung von Fahrten "unlauteren Wettbewerb" vor.Delivery Hero übernimmt Honest Food CompanyDer Essenslieferdienst Delivery Hero baut sein Geschäft weiter aus und kauft im Bereich "Geister-Restaurants" zu. Delivery Hero erwirbt alle Geschäftsanteile an der Honest Food Company GmbH, wie deren Anteilseigner Good Brands AG am Samstag mitteilte. Die Honest Food Company wurde vor zweieinhalb Jahren gegründet und betreibt eine Kette sogenannter "Geister-Restaurants".Adidas schafft 2019 neuen Rekord - ZeitungDer Sportartikelkonzern Adidas schließt das Jahr 2019 mit einem neuen Rekord für Umsatz wie Gewinn ab. Das Weihnachtsgeschäft sei "sehr gut gelaufen", sagte Adidas-Chef Kasper Rorsted der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Der Konzern wachse im vierten Quartal "deutlich schneller als das Quartal zuvor, so wie wir es erwartet und angekündigt haben", erklärte Rorsted.Erneuter Schlichtungsversuch im Tarifkonflikt zwischen Lufthansa und UFOIm Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Kabinengewerkschaft UFO ist am Sonntag ein weiterer Schlichtungsversuch gestartet. Der frühere Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Frank-Jürgen Weise, und der SPD-Politiker Matthias Platzeck trafen Vertreter beider Seiten in Frankfurt. Die Gespräche liefen am Nachmittag noch, wie die Lufthansa auf Anfrage bestätigte.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/AFP/thlEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.