WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. Januar (4. KW)

M O N T A G, 20. Januar 2020DE/Erzeugerpreise DezemberCH/IWF-Chefin Georgieva, PK zur Veröffentlichung desUpdate zum World Economic Outlook, DavosEU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände derEurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,Unternehmensanleihen und ABSAU/BHP Group, Produktionsbericht 1H, Melbourne*** - EU/Treffen der Eurogruppe, Brüssel- Börsenfeiertag in den USAD I E N S T A G, 21. Januar 2020CH/Logitech International SA, Ergebnis 3Q,Romanel-sur-MorgesDE/Hellofresh SE, Jahresergebnis, BerlinCH/UBS AG, Ergebnis 4Q, ZürichGB/Easyjet plc, Trading Update 1Q, LutonEU/EZB, Quartalsbericht zur KreditvergabeGB/Arbeitsmarktdaten DezemberDE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen JanuarEU/Öffentlicher Schuldenstand 3QEU/Öffentliches Defizit 3QEU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-TenderDE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisungüber 4 Mrd EURUS/Netflix Inc, Ergebnis 4Q, Los GatosUS/IBM Corp, Ergebnis 4Q, ArmonkUS/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago*** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister,Brüssel*** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats undVeröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts- CH/World Economic Forum (WEF), Jahrestreffen (bis 24.1.),DavosM I T T W O C H, 22. Januar 2020CH/Zur Rose Group AG, Jahresumsatz, FrauenfeldNL/ASML Holding NV, Jahresergebnis 4Q, VeldhovenGB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q, LondonFR/Geschäftsklimaindex JanuarDE/Agora Verkehrswende, Kongress mit Vorstellung derStudie zur Technologieneutralität, BerlinEU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-RepogeschäftsUS/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New BrunswickUS/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q, Abbott ParkUS/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) DezemberUS/Verkauf bestehender Häuser DezemberCA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung desgeldpolitischen RatsUS/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, DallasUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privatenAmerican Petroleum Institute (API)D O N N E R S T A G, 23. Januar 2020CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 4Q, GenfEU/Acea, Nfz-Neuzulassungen DezemberGB/Anglo American plc, Production Report 4Q, LondonNO/Norges Bank, Ergebnis der Sitzung desgeldpolitischen RatsUS/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, CincinnatiEU/EZB, Ergebnis der RatssitzungEU/EZB, PK nach Ratssitzung, FrankfurtUS/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)US/Index der Frühindikatoren DezemberEU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung)US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichenEnergy Information Administration (EIA)FR/Carrefour SA, Umsatz 4Q, ParisUS/Intel Corp, Ergebnis 4Q, Santa ClaraF R E I T A G, 24. Januar 2020CH/Givaudan SA, Jahresergebnis, VernierSE/Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q, StockholmDE/secunet Security Networks AG, Jahresergebnis, EssenFR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung)DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung)EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Januar (1. Veröffentlichung)EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of ProfessionalForecasters" 1QDE/IG Metall, Jahres-PK, FrankfurtGB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht-verarbeitendes Gewerbe Januar (1. Veröffentlichung)AT/AMS AG, ao HV, PremstättenUS/American Express Co, Ergebnis 4Q, New YorkBE/Geschäftsklimaindex JanuarUS/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe undService Markit Januar (1. Veröffentlichung)- EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (Fitch),Slowakei (S&P), Finnland (Moody's und Fitch),Tschechien (Fitch)- Verkürzter Börsenhandel in Hongkong- Börsenfeiertag Südkorea- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlicheinzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/dgmEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.