WOCHENVORSCHAU/27. Januar bis 2. Februar (5. KW)

17.01.2020 - 14:40

M O N T A G, 27. Januar 2020DE/ifo-Geschäftsklimaindex JanuarEU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände derEurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds,Unternehmensanleihen und ABSUS/Neubauverkäufe DezemberDE/Bundesverband deutscher Banken, Podiumsdiskussion zuFinanzstabilität und Makroprudentielle Politik, Frankfurt- Börsenfeiertag Australien, Hongkong, China,SüdkoreaD I E N S T A G, 28. Januar 2020DE/SAP SE, Jahresergebnis, WalldorfDE/Sartorius AG, Jahresergebnis, GöttingenNL/Philips NV, Ergebnis 4Q, EindhovenDE/Zooplus AG, Jahresumsatz, MünchenCH/Handelsbilanz DezemberDE/KfW Bankengruppe, Jahresauftakt-PK, FrankfurtEU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-TenderUS/3M Co, Ergebnis 4Q, St. PaulUS/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New YorkUS/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, HartfordUS/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter DezemberUS/Index des Verbrauchervertrauens JanuarFR/LVMH, Jahresergebnis, ParisUS/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, SeattleUS/AMD Inc, Ergebnis 4Q, SunnyvaleUS/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San JoseUS/Apple Inc, Ergebnis 1Q, CupertinoUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privatenAmerican Petroleum Institute (API)- Börsenfeiertag Hongkong, ChinaM I T T W O C H, 29. Januar 2020DE/Software AG, Ergebnis 4Q, DarmstadtES/Banco Santander SA, Ergebnis 4Q, MadridDE/Siltronic AG, Jahresergebnis, MünchenCH/Novartis AG, Ergebnis 4Q, BaselDE/Comdirect Bank AG, Jahresergebnis (BI-PK in Frankfurt), QuickbornNL/KPN NV, Ergebnis 4Q, Den HaagDE/GfK-Konsumklimaindikator FebruarFR/Verbrauchervertrauen JanuarDE/Robert Bosch GmbH, Jahresergebnis,Gerlingen-SchillerhöheDE/Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft,Jahres-PK, BerlinEU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe DezemberEU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-RepogeschäftsEU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-TenderDE/Zuteilung Neuemission 5-jährige Bundesobligationüber 4 Mrd EURUS/Dow Inc, Ergebnis 4Q, MidlandUS/General Electric Co, Ergebnis 4Q, BostonUS/AT&T Inc, Ergebnis 4Q, DallasUS/Boeing Co, Ergebnis 4Q, ChicagoUS/McDonald's Corp, Ergebnis 4Q, Oak BrookUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichenEnergy Information Administration (EIA)US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung,PK mit Fed-Chef Powell, WashingtonUS/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q, RedmondUS/Facebook Inc, Ergebnis 4Q, Menlo Park*** - Stellenindex BA-X Januar- Börsenfeiertag ChinaD O N N E R S T A G, 30. Januar 2020KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Ergebnis 4Q,SeoulDE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (PK),FrankfurtDE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 4Q, FrankfurtCH/Roche Holding AG, Jahresergebnis, BaselSE/Volvo AB, Ergebnis 4Q, GöteborgNL/Unilever NV, Jahresergebnis, RotterdamNL/Royal Dutch Shell plc, Ergebnis 4Q, Den HaagGB/Diageo plc, Ergebnis 1H, LondonGB/BT Group plc, Ergebnis 3Q, LondonSE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 4Q,StockholmJP/Nintendo Co Ltd, Ergebnis 9 Monate, KyotoDE/Verbraucherpreise Sachsen JanuarAT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung)DE/Arbeitsmarktdaten JanuarDE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen JanuarDE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen JanuarEU/Geschäftsklimaindex Eurozone JanuarEU/Index Wirtschaftsstimmung JanuarEU/Arbeitsmarktdaten DezemberUS/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, AtlantaGB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung desgeldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer BerichtUS/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New YorkUS/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, AtlantaDE/Verbraucherpreise Januar (vorläufig)US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung)US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)US/Amazon.com Inc, Ergebnis 4Q, Seattle*** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Januar- US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 4Q (vor Börsenbeginn),Wilmington- Börsenfeiertag ChinaF R E I T A G, 31. Januar 2020DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mitEntwicklung der SteuereinnahmenJP/Industrieproduktion DezemberCN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowieDienstleistungen (CFLP) JanuarNL/Signify NV, Ergebnis 4Q, EindhovenES/BBVA, Ergebnis 4Q, BilbaoFR/BIP 4Q (1. Veröffentlichung)FR/Verbraucherpreise Januar (vorläufig)FR/Privater Verbrauch DezemberES/HVPI und Verbraucherpreise Januar (vorläufig)ES/BIP 4Q (1. Veröffentlichung)IT/BIP 4Q (1. Veröffentlichung)DE/Thyssenkrupp AG, HV, BochumDE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, HV, LeipzigDE/Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-PK, BerlinEU/BIP 4Q (1. Veröffentlichung)EU/Verbraucherpreise Eurozone Januar (Vorabschätzung)US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q, ChicagoUS/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, IrvingUS/Arbeitskostenindex 4QUS/Persönliche Ausgaben und Einkommen DezemberUS/Chevron Corp, Ergebnis 4Q, San RamonUS/Index Einkaufsmanager Chicago JanuarUS/Index der Verbraucherstimmung der Universität MichiganJanuar (2. *** - GB/Um Mitternacht deutscher Zeit endet die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens (Uhr britischer Zeit)
- EU/Ratingüberprüfungen für Deutschland (Moody's),Türkei (S&P), Moldawien (Moody's), Litauen (Fitch)
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlicheinzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit