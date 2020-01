WOCHENVORSCHAU/6. bis 12. Januar (2. KW)

03.01.2020 - 13:44 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min.

M O N T A G, 6. Januar 2020CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen CaixinDezemberDE/Einzelhandelsumsatz NovemberIT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendesGewerbe DezemberFR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendesGewerbe Dezember (2. Veröffentlichung)DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendesGewerbe Dezember (2. Veröffentlichung)DE/Verbraucherpreise Brandenburg DezemberEU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendesGewerbe Eurozone Dezember (2. Veröffentlichung)DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland JanuarGB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendesGewerbe Dezember (2. Veröffentlichung)EU/Erzeugerpreise NovemberDE/Bundesregierung, Regierungs-PK, BerlinEU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufenund Fälligkeiten im Rahmen des APP im DezemberEU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände derEurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen,Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABSUS/Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung)*** - DE/Pkw-Neuzulassungen Dezember- Märkte/Börsenfeiertag FinnlandD I E N S T A G, 7. Januar 2020CH/Verbraucherpreise DezemberDE/Institut für Makroökonomie undKonjunkturforschung(IMK), PK zumwirtschaftspolitischen Ausblick 2020, BerlinEU/Verbraucherpreise Eurozone Dezember (Vorabschätzung)EU/Einzelhandelsumsatz NovemberIT/Verbraucherpreise Dezember (vorläufig)EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-TenderUS/Handelsbilanz NovemberUS/ISM-Index nicht-verarbeitendes GewerbeDezemberUS/Auftragseingang Industrie NovemberUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privatenAmerican Petroleum Institute (API)- Märkte/Börsenfeiertag RusslandM I T T W O C H, 8. Januar 2020DE/Auftragseingang NovemberFR/Verbrauchervertrauen DezemberDE/Bundesregierung, Kabinett, BerlinEU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-RepogeschäftsEU/Index Wirtschaftsstimmung DezemberEU/Geschäftsklimaindex Eurozone DezemberDE/Zuteilung Neuemission 10-jährige Bundesanleiheüber 5 Mrd EURUS/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 1Q,DeerfieldDE/Bundesregierung, Regierungs-PK, BerlinUS/ADP-Arbeitsmarktbericht DezemberUS/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichenEnergy Information Administration (EIA)*** - DE/ifo, Istat, KOF der ETH,gemeinsame Konjunkturprognose Eurozone- DE/Munich Re, Vorstellung des Berichts zuNaturkatastrophen 2019, MünchenD O N N E R S T A G, 9. Januar 2020CN/Verbraucherpreise DezemberCH/SNB, Eckdaten zum Jahresergebnis, ZürichDE/Produktion im produzierenden Gewerbe NovemberDE/Handels- und Leistungsbilanz NovemberGB/Marks & Spencer plc, Trading Update 3Q, LondonDE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und AnlagenbauNovemberDE/Bundesverband deutscher Banken, PG zumJahresauftakt, BerlinEU/Arbeitsmarktdaten NovemberUS/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)F R E I T A G, 10. Januar 2020FR/Industrieproduktion NovemberDE/Bundesregierung, Regierungs-PK, BerlinUS/Arbeitsmarktdaten Dezember- EU/Ratingüberprüfung für Malta (Fitch)- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlicheinzeilige Flash-Headlines gesendet werden- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland- Keine Gewähr für Richtigkeit und VollständigkeitKontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.comDJG/kchEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.