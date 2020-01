WOCHENVORSCHAU: Termine bis 31. Januar 2020

17.01.2020 - 17:37 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 8 min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 31. Januar:MONTAG, DEN 20. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN22:30 AST: BHP Group, Halbjahres-ProduktionsberichtTERMINE KONJUNKTUR05:30 JPN: Industrieproduktion 11/19 (endgültig)08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/1912:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht 01/20CHE: Vor dem Beginn des Jahrestreffens des Weltwirtschaftsforums (21.-24. Januar), Davos+ 14.00 IWF-Ausblick mit Präsdentin Georgiewa und Chefvolkswirtin Gopinath+ 17.30 Willkommensbotschaft von WEF-Gründer Klaus Schwab+ 18.15 Eröffnungskonzert21:00 CHE: Weltarbeitsorganisation (ILO) mit Ausblick auf Beschäftigung 2020SONSTIGE TERMINEDEU: 17. Internationale Fachkongress für erneuerbare Mobilität "Kraftstoffe der Zukunft", BerlinFRA: Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron versammelt internationale Unternehmenschefs im Schloss von Versailles. Dritte Auflage der Veranstaltung "Choose France".16:00 DEU: Beginn "Handelsblatt"-Energie-Gipfel 2020, BerlinHINWEISUSA: Feiertag, Börse geschlossenDIENSTAG, DEN 21. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen07:00 CHE: Lonza Group, Jahreszahlen07:30 DEU: Hugo Boss, vorläufige Jahreszahlen08:00 SWE: Sandvik, Jahreszahlen08:00 GBR: Easyjet, Q1-Zahlen22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen22:05 USA: Capital One Financial, Q4-Zahlen22:10 USA: IBM, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEFRA: Soltec, Q3 UmsatzUSA: Halliburton, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTURJPN: BoJ Zinsentscheid10:00 SPA: Handelsbilanz 11/1910:30 GBR: Arbeitslosenzahlen 12/1911:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/2015:00 BEL: Verbrauchervertrauen 01/20SONSTIGE TERMINE09:30 DEU: Fortsetzung "Handelsblatt"-Energie-Gipfel 2020 unter dem Motto "Energiewirtschaft im Spannungsfeld zwischen Klimapolitik, Wettbewerb und Versorgungssicherheit" mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (Rede 9.45 h), Berlin09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn10:00 DEU: Jahres-Pk Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland, Hamburg14:30 DEU: PK der Flugsicherheitsbehörde EASA und Helikopter-Verband EHA zur Hubschrauber- und Drohnen-Messe in Köln15:00 BEL: Treffen der Euro-Finanzminister - Die Eurogruppe berät unter anderem die Wirtschaftspolitik für 2020 und die Bemühungen zur Vertiefung der Wirtschafts- und Währungsunion.CHE: Beginn der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (bis 24.1.20), Davos+ 10.45 offizielle Eröffnung mit der Schweizer Präsidentin Simonetta Sommaruga und WEF-Gründer Klaus Schwab+ 11.15 Rede US-Präsident Donald Trump+ 14.15 Rede chinesischer Vizepremier Han ZhengDEU: Fachmesse "Nortec" für klein- und mittelständische Produktionsbetriebe, HamburgMITTWOCH, DEN 22. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN06:00 KOR: Hyundai Motor, Q4-Zahlen06:45 CHE: Zur Rose, Umsatz 201907:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen08:00 GBR: Burberry Group, Q3 Trading Update08:00 GBR: Sage, Q1 Umsatz08:00 GBR: Close Brothers Group, Q2 Trading Update12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen13:30 USA: Ally Financial, Q4-Zahlen13:30 USA: Abbott Laboratories, Q4-Zahlen22:00 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen22:15 USA: United Airlines, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABESWE: Investor, JahreszahlenUSA: Steel Dynamics, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR10:00 ITA: Industrieproduktion 11/1914:30 USA: CFNA-Index 12/1915:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 11/1916:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 12/1916:30 USA: DOE Rohölbestand (Woche)SONSTIGE TERMINE09:00 LUX: EuGH urteilt über Freigabe von Gutachten zu neuen Medikamenten09:30 DEU: Beginn des 1. Leipziger Photovoltaik-Forums "Photovoltaik - Gamechanger der Energiewende?", Leipzig09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn09:30 DEU: Abschluss "Handelsblatt"-Energie-Gipfel 2020, BerlinCHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, DavosDONNERSTAG, DEN 23. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: STMicro, Q4-Zahlen08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/1908:00 GBR: Anglo American, Q4 Production Report12:30 USA: Southwest Airlines, Q4-Zahlen12:55 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen13:30 USA: American Airlines Group, Q4-Zahlen14:00 USA: Union Pacific, Q4-Zahlen17:45 FRA: Carrefour, Q4 Umsatz22:00 USA: Intel, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDNK: Novozymes, JahreszahlenUSA: Kimberly Clark, Q4-ZahlenUSA: Comcast, Q4-ZahlenUSA: Keycorp, Q4-ZahlenUSA: Travelers Cos Inc., Q4-ZahlenUSA: JetBlue Airways, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR05:30 JPN: All Industry Activity Index 11/1906:00 JPN: Frühindikatoren 11/19 (endgültig)07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 12/19 (endgültig)13:45 EUR: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk)14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)16:00 USA: Frühindikatoren 12/1916:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/20 (vorab)16:30 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche)SONSTIGE TERMINE09:30 LUX: EuGH-Gutachten zum Diesel-Abgas-Skandal. Das Verfahren behandelt zentrale Fragen aus dem Diesel-Abgasskandal anhand eines Falls aus Frankreich. Dort wird gegen einen Diesel-Autohersteller wegen Software-Manipulation von Abgastests geklagt.09:30 DEU: Oberverwaltungsgericht entscheidet über Klagen gegen Änderungen der Planfeststellung für den Flughafen Berlin Brandenburg (BER)09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um Cum-Ex-Deals, Bonn10:00 DEU: Pk Transparency International zur Veröffentlichung des Korruptionswahrnehmungsindexes CPI 2019, Berlin11:00 DEU: Berufungsverfahren um Schadenersatzansprüche wegen der hessischen Mietpreisbremse, Frankfurt14:30 DEU: Pk Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) zu Ergebnissen einer Befragung zu Autokauf und WerkstattverhaltenCHE: Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, DavosFREITAG, DEN 24. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN07:00 CHE: Givaudan, Jahreszahlen07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen07:30 FRA: Remy Cointreau, Q3 Umsatz12:00 AST: AMS, Hauptversammlung (außerordentlich)13:30 USA: American Express, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEDEU: Verkündungstermin im größten Lkw-Kartell-Prozess. Es wird erwartet, dass das Landgericht München seine Entscheidung über die Zulässigkeit der Financialright-Sammelklage auf Schadenersatz für 84 000 Lastwagen von MAN, Daimler und anderen Lastwagenbauern verkündet.USA: Air Products, Q1-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/1901:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)08:00 DEU: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 11/1909:00 AUT: Industrieproduktion 11/1909:00 SPA: Erzeugerpreise 12/1909:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)10:30 GBR: PMI Dienste 01/20 (vorläufig)15:00 BEL: Geschäftsklima 01/2015:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/20 (vorläufig)EUR: Fitch Ratingergebnis Griechenland, Finnland, TschechienEUR: S&P Ratingergebnis SlowakeiEUR: Mody's Ratingergebnis FinnlandSONSTIGE TERMINE10:00 DEU: IG Metall, Jahres-Pk, Frankfurt10:00 DEU: Pk mit VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und seiner Stellvertreterin Daniela Cavallo zu aktuellen Themen, Wolfsburg11:00 DEU: Konferenz: "Perspektiven für den (Finanz)Standort Deutschland"als Referenten haben u.a. zugesagt: Bafin-Präsident Felix Hufeld, DZ-Bank-Co-Chef Cornelius Riese und der Außenwirtschaftschef des DIHK, Volker Treier. Veranstalter ist die "Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen", FrankfurtHINWEISROK: Feiertag, Börse geschlossenMONTAG, DEN 27. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Whirlpool, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 01/2016:00 USA: Verkauf neuer Häuser 12/19SONSTIGE TERMINE17:00 DEU: Podiumsdiskussion: "Finanzstabilität und makroprudentielle Politik - ein Experimentierfeld zu Lasten der Banken?"Auf Einladung des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) mit BdB-Hauptgeschäftsführer Christian Ossig, Loriana Pelizzon (Universität Frankfurt) und Benjamin Weigert (Bundesbank), FrankfurtDIENSTAG, DEN 28. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN07:00 DEU: SAP, Jahreszahlen (Pk 10.00 h)07:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen07:00 DEU: Sartorius, Jahreszahlen07:00 NLD: Philips, Jahreszahlen07:00 CHE: SGS, Jahreszahlen07:30 DEU: Zooplus, Umsatz 201910:00 DEU: KfW, Jahresauftakt-Pk, Frankfurt10:00 DEU: Pressegespräch LBBW-Chef Rainer Neske, Frankfurt12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen, Stockholm12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen12:45 USA: Pfizer, Q4-Zahlen12:55 USA: United Technologies, Q4-Zahlen17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen22:05 USA: Stryker, Q4-Zahlen22:05 USA: Starbucks Corporation, Q1-Zahlen22:15 USA: AMD, Q4-Zahlen22:15 USA: Ebay, Q4-Zahlen22:30 USA: Apple, Q1-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Harley-Davidson, Q4-ZahlenUSA: Lockheed Martin, Q4-ZahlenUSA: Xilinx, Q3-ZahlenUSA: Xerox, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR09:00 SPA: Arbeitslosenquote Q4/1912:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 12/1914:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 12/19 (vorläufig)16:00 USA: Verbrauchervertrauen 01/20SONSTIGE TERMINE10:00 DEU: Pk Heraeus zu "Edelmetallprognose für das Jahr 2020", Frankfurt11:00 DEU: Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) - Jahres-PkZur ÖPNV-Bilanz 2019, zu 365- Euro-Tickets und "kostenlosem" Nahverkehr, Berlin18:00 DEU: Neujahrsempfang ZIA Immobilienwirtschaft zu Rückblick 2019 und Ausblick 2020 u.a. mit Reden von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU), Berlin18:30 DEU: Eröffnung der Spielwarenmesse mit Verleihung des ToyAwards, NürnbergHINWEISCHN: Feiertag, Börse geschlossenMITTWOCH, DEN 29. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN07:00 ESP: Santander, Jahreszahlen07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen07:00 DEU: Software, Jahreszahlen07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen07:30 NLD: KPN, Jahreszahlen07:30 DEU: Comdirect, Jahreszahlen (Bilanz-Pk 10.00 h)09:15 DEU: Verkündungstermin im Schadenersatzprozess zwischen Prevent TWB und VW vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf10:00 DEU: Robert Bosch GmbH, Jahreszahlen12:00 USA: Dow, Q4-Zahlen12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen12:50 USA: AT&T, Q4-Zahlen13:00 USA: Nasdaq, Q4-Zahlen13:30 USA: Boeing, Q4-Zahlen14:00 USA: DuPont de Nemours, Q4-Zahlen14:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen14:00 USA: Norfolk Southern, Q4-Zahlen22:02 USA: Microsoft, Q2-Zahlen22:30 USA: Facebook, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEFIN: Elisa, JahreszahlenSWE: SEB, JahreszahlenUSA: Stanley Black & Decker, Q4-ZahlenUSA: Corning, Q4-ZahlenUSA: Mastercard, Q4-ZahlenUSA: General Dynamics, Q4-ZahlenUSA: Lam Research, Q2-ZahlenUSA: Align Technology, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 01/2008:45 FRA: Verbrauchervertrauen 01/2009:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 12/1910:00 EUR: Geldmenge M3 12/1910:00 ITA: Verbrauchervertrauen 01/2011:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 5 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 12/19 (vorab)16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 12/1916:30 USA: EIA, Energieministerium, Ölbericht (Woche)20:00 USA: Fed, Zinsentscheid (20:30 h Pk mit Fed-Chef Powell)SONSTIGE TERMINE10:00 DEU: Jahres-Pk Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Berlin19:00 DEU: Neujahrsempfang des Verbands der Automobilindustrie, BerlinHINWEISCHN: Feiertag, Börse geschlossenDONNERSTAG, DEN 30. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN00:50 KOR: Samsung, Q4-Zahlen (endgültig)07:00 DEU: Deutsche Bank, Jahreszahlen (Pk 10.00 h)07:00 DEU: DWS, Jahreszahlen07:00 CHE: Roche, Jahreszahlen07:30 FIN: Stora Enso, Jahreszahlen08:00 NLD: Unilever, Jahreszahlen08:00 SWE: Volvo Trucks08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen08:00 GBR: BT Group, Q3-Zahlen08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Jahreszahlen08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Jahreszahlen (endgültig)08:00 JPN: Nintendo, 9Monatszahlen08:30 FIN: UPM Kymmene, Jahreszahlen12:55 USA: Coca-Cola, Q4-Zahlen13:00 USA: UPS, Q4-Zahlen13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen22:01 USA: Amazon.com, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEUSA: Electronic Arts, Q3-ZahlenUSA: DuPont de Nemours, Q4-ZahlenUSA: Northrop Grumman, Q4-ZahlenUSA: Biogen, Q4-ZahlenUSA: Visa, Q1-ZahlenUSA: Blackstone, Q4-ZahlenUSA: Valero Energy, Q4-ZahlenUSA: International Paper, Q4-ZahlenUSA: Eli Lilly, Q4-ZahlenUSA: Altria Group, Q4-ZahlenUSA: Amgen, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR09:00 AUT: BIP Q4/19 (vorläufig)09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 01/2009:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 01/2010:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 01/2010:00 ITA: Arbeitslosenquote 12/19 (vorläufig)10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordhrein-Westfalen 01/2011:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 01/2011:00 BEL: Arbeitslosenquote 12/1911:00 EUR: Verbrauchervertrauen 01/19 (endgültig)11:00 EUR: Arbeitslosenquote 12/1913:00 GBR: BoE, Zinsentscheid14:00 DEU: Verbraucherpreise 01/19 (vorläufig)14:30 USA: BIP Q4/19 (vorab)14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)15:00 BEL: BIP Q4/19 (vorläufig)SONSTIGE TERMINE11:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Klage der Verbraucherzentralen zur Einwilligung in Cookies12:00 DEU: Neujahrsempfang des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit GDV-Präsident Wolfgang Weiler und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), BerlinDEU: Zweite Runde der Tarifverhandlungen für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Baden-Württemberg18:00 DEU: Boehringer Ingelheim präsentiert Konjunkturausblick 2020. Es handelt sich um eine Veranstaltung der die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V., der Deutschen Bank AG, Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) sowie von Mitgliedsunternehmen Boehringer Ingelheim.18:30 DEU: Neujahrsempfang des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB)HINWEISCHN: Feiertag, Börse geschlossenFREITAG, DEN 31. JANUAR 2020TERMINE UNTERNEHMEN07:00 NLD: Signify, Q4-Zahlen07:20 ESP: BBVA, Q4-Zahlen08:00 SWE: Electrolux, Jahreszahlen10:00 DEU: Thyssenkrupp, Hauptversammlung, Bochum10:00 DEU: Verbio, Hauptversmmlung, Leipzig10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Jahres-Pk, Berlin12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen12:30 USA: Exxon Mobil, Q4-Zahlen14:30 USA: Chevron, Q4-ZahlenTERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABEESP: CaixaBank, JahreszahlenJPN: Mitsubishi Motors, Q3-ZahlenUSA: Weyerhaeuser, Q4-ZahlenUSA: IDEXX Laboratories, Q4-ZahlenUSA: Colgate-Palmolive, Q4-ZahlenTERMINE KONJUNKTUR00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 01/2000:50 JPN: Industrieproduktion 12/1902:00 CHN: CFLP Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 01/2007:30 FRA: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung)08:45 FRA: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)09:00 ESP: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)11:00 EUR: BIP Q4/19 (1. Veröffentlichung)11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/20 (vorläufig)14.30 USA: Arbeitskosten Q4/1914:30 USA: Persönliche Einkommen und Ausgaben 12/1915:45 USA: Chicago Einkaufsmanager 01/2016:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 01/20 (2. Umfrage)00:00 GBR: Austritt Großbritanniens aus der Europäischen UnionEUR: Moody's Ratingergebnis Deutschland, MoldawienEUR: S&P Ratingergebnis TürkeiEUR: Fitch Ratingergebnis LitauenAlle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwiQuelle: dpa-AFX