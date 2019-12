WOCHENVORSCHAU: Termine bis 9. Januar 2020

27.12.2019 - 06:05 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 9. Januar: ^ FREITAG, DEN 27. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR 00:30 JPN: Arbeitslosenquote 11/19 00:30 JPN: Verbraucherpreise 12/19 00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 11/19 00:50 JPN: Industrieproduktion 11/19 (vorläufig) 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 12/19 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 11/19 10:00 EUR: EZB Wirtschaftsbericht 17:00 USA: Energieministerium, Ölbericht (Woche) MONTAG, DEN 30. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR 09:00 ESP: BIP Q3/19 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 12/19 (vorläufig) 10:30 PRT: Verbraucherpreise 12/19 (vorläufig) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 11/19 (vorläufig) 15:45 USA: MNI Chicago 12/19 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 11/19 DIENSTAG, DEN 31. DEZEMBER 2019 TERMINE KONJUNKTUR 02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/19 15:00 USA: FHFA-Index 10/19 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/19 HINWEIS "Silvester" Börsen in Frankfurt, Mailand, Prag, Rom, Tokio, Wien, Moskau und Zürich geschlossen Verkürzter Handel in Budapest (12.00 Uhr MEZ), London, Warschau (13.30 Uhr MEZ), Paris und Amsterdam (14.05 Uhr MEZ) Börse in New York geöffnet, US-Anleihenmarkt (20.00 Uhr MEZ) MITTWOCH, DEN 1. JANUAR 2020 HINWEIS Feiertag "Neujahr" - Börsen weltweit geschlossen DONNERSTAG, DEN 2. JANUAR 2020 TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (vorläufig) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (vorläufig) 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/19 (endgültig) FREITAG, DEN 3. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN USA: Autoabsatz 12/19 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Nationale Hauspreise 12/19 08:45 FRA: Verbraucherprseie 12/19 09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 12/19 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 12/19 10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Bayern, Hessen 12/19 10:00 EUR: Geldmenge M3 11/19 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 12/19 10:30 GBR: Marik/BIPS Einkaufsmanager Baugewerbe 12/19 10:30 GBR: Konsumentenkredite 11/19 10:30 GBR: Geldmenge M4 11/19 14:00 DEU: Verbraucherpreise 12/19 16:00 USA: Bauinvestitionen 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 16:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokolle DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 12/19 MONTAG, DEN 6. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN USA: Medientag auf der Technik-Messe CES + 0000 Pk Elektroauto-Hersteller Byton + 1700 Pk LG + 1700 Pk ZF + 1800 Pk Bosch + 1900 Pk Continental + 1900 Pk Panasonic + 2000 Pk Qualcomm + 2100 Pk Valeo + 2200 Pk Toyota + 2300 Pk AMD TERMINE KONJUNKTUR 02:45 CHN: PMI Dienstleistungen 12/19 09:15 ESP: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 09:45 ITA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 09:50 FRA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig) 09:55 DEU: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig) 10:00 EUR: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig) 10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 01/20 10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Dienstleistungen (endgültig) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 11/19 16:00 USA: Markit PMI Dienstleistungen 12/19 (endgültig) DIENSTAG, DEN 7. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN USA: Medientag auf der Technik-Messe CES + 0000 Pk Hyundai + 0100 Pk Intel + 0200 Pk Sony + 0530 Keynote Daimler TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 11/19 11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/19 14:30 USA: Handelsbilanz 11/19 16:00 USA: ISM-Index Dienstliestungen 12/19 16:00 USA: Auftragseingang Industrie TERMINE SONSTIGES 10:30 DEU: Pk zur Eröffnung der Messe Heimtextil (bis 10.01.) 13:00 DEU: Eröffnungsfeier für die Universalschlichtungsstelle des Bundes. Die Einrichtung ist für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Unternehmern und Verbrauchern zuständig. MITTWOCH, DEN 8. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Jahres-Pk Krombacher USA: Fortsetzung Technik-Messe CES TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 11/19 08:45 FRA: Handelsbilanz 11/19 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 12/19 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 12/19 14:15 USA: ADP-Daten zum Arbeitsmarkt 12/19 21:00 USA: Konsumentenkredite TERMINE SONSTIGES DONNERSTAG, DEN 9. JANUAR 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Jahresauftakt-Pk Bundesverband deutscher Banken USA: Fortsetzung Technik-Messe CES TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 11/19 08:00 DEU: Industrieproduktion 11/19 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 11/19 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe TERMINE SONSTIGES