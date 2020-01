Wulf Matthias übergibt Wirecard-AR-Vorsitz an Thomas Eichelmann

10.01.2020 - 23:05 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

ASCHHEIM (Dow Jones)Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Wirecard AG, Herr Wulf Matthias, hat im Rahmen der Aufsichtsratssitzung am Freitag den Vorsitz des Gremiums aus persönlichen Gründen niederlegt. Der Aufsichtsrat hat Thomas Eichelmann zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Matthias wird dem Aufsichtsrat weiterhin als einfaches Mitglied angehören, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/flfEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.