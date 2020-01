XETRA-SCHLUSS/Deutliche Erholung nach Nahost-Schock

07.01.2020 - 17:54 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Thomas LeppertFRANKFURT (Dow Jones)Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach oben. Nachdem der Nahost-Konflikt zum Wochenstart die Anleger noch in die Defensive schickte, wurden sie einen Tag später bereits mutiger. Zudem wurde Öl schnell wieder billiger, da nicht mit einem Angebots-Engpass bei einer Eskalation der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran gerechnet wird. Der negative Einfluss des Nahost-Konflikts in der aktuellen Dimension auf das globale Wachstum wird in Folge als begrenzt eingestuft. Der DAX beendete den Tag mit einem Plus von 0,8 Prozent bei 13.227 Punkten. Das Barrel der Sorte Brent verbilligte sich um 1,4 Prozent auf 68 Dollar.Infineon im Plus - Boden gefundenPositiv für Infineon wurde an der Börse gewertet, dass der US-Wettbewerber Microchip schon das zweite Mal innerhalb eines Monats seine Umsatzprognose für das dritte Geschäftsquartal erhöht hat. Nach Ansicht des Halbleiterunternehmens hatte der Auftragseingang im Dezember den Boden erreicht. Infineon legten in Folge um 5 Prozent zu, Dialog Semiconductor stiegen um 2,8 Prozent.Die Analysten von Baader Helvea setzten für Adidas das Kursziel auf 320 Euro nach oben, die Aktie legte um 1,8 Prozent zu. Dabei verwiesen sie darauf, dass Adidas an der Börse momentan im Vergleich zum wichtigsten Wettbewerber Nike mit einem Abschlag von 10 Prozent bewertet werde.Grüne Energie auch bei den Investoren beliebtDer Versicherer Talanx (plus 1,8 Prozent) hat in Spanien einen weiteren Solarpark erworben. Der 50 Megawatt-Peak-Solarpark wird zu Beginn dieses Jahres an das Stromnetz angeschlossen und könne dann rund 30.000 Haushalte mit Strom versorgen. Talanx hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 2,2 Milliarden Euro in Infrastruktur und erneuerbare Energien investiert, davon mehr als 1,3 Milliarden direkt in erneuerbare Energien.PNE sprangen um 5,6 Prozent auf 4,27 Euro nach oben. Hintergrund ist der gescheiterte Übernahmeversuch von Morgan Stanley Infrastructure Partners (MSIP). Einige Anleger sind der Meinung, dass das MSIP-Gebot den Wert von PNE nicht ausreichend widerspiegelt. PNE-Großaktionär Enkraft hatte das MSIP-Gebot bereits vor einiger Zeit als zu niedrig zurückgewiesen.Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,3 (Vortag: 71,8 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,23 (Vortag: 3,09) Milliarden Euro. Es gab 26 Kursgewinner, 3 -verlierer und eine unveränderte Aktien.INDEX zuletzt +/- % +/- % YTDDAX 13.226,83 +0,76% -0,17%DAX-Future 13.212,00 +0,75% +0,64%XDAX 13.218,12 +0,39% +0,64%MDAX 28.287,08 +0,33% -0,09%TecDAX 3.036,83 +1,19% +0,73%SDAX 12.514,66 +1,09% +0,02%zuletzt +/- TicksBund-Future 172,12 -5Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/thl/errEND) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.