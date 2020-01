XETRA-SCHLUSS/Eskalation im US-Iran-Konflikt schickt DAX in den Keller

03.01.2020 - 17:47 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Mit kräftigen Abgaben hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag geschlossen. Auslöser war die Ermordung des Chefs der iranischen Al-Kuds-Brigaden, General Kassem Soleimani, sowie von Vizechef Abu Mahdi al-Muhandis durch einen US-Raketenangriff. Der Iran hat bereits mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht. Die Anleger fürchten nun eine Eskalation im Mittleren Osten. Der DAX verlor 1,2 Prozent auf 13.219 Punkte - im Tief notierte der Index bei 13.121.Im Blick stand der Ölpreis, der zeitweise um rund 4 Prozent anzog. Sollte der Iran etwa die Straße von Hormus abriegeln, dürfte dies den Ölpreis weiter nach oben treiben, was zu einer Gefahr für die Weltwirtschaft werden könnte. Der Goldpreis legte kräftig zu, auch flüchteten die Anleger in die "sicheren" Anleihemärkte.Angst vor neuem Krieg im Nahen Osten"Dies ist eine aggressive Machtdemonstration und eine regelrechte Provokation, die einen weiteren Krieg im Nahen Osten auslösen könnte", hieß von Stephen Innes, Marktstratege von Axi-Trader. "Die entscheidende Frage ist jetzt, wie weit beide Seiten zu gehen bereit sind", so Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC-Partners. Dieser Konflikt habe das Potenzial, politisch und wirtschaftlich extreme Turbulenzen auszulösen.Tagesverlierer im DAX waren Lufthansa, für die es um 6,5 Prozent nach unten ging. Die Kombination aus steigendem Ölpreis und einer möglichen militärischen Eskalation im Nahen Osten bekam der Aktie nicht gut.Defensive Immobilientitel gesuchtVom Ölpreisanstieg und der Furcht vor negativen wirtschaftlichen Folgen belastet gaben auch die Autowerte mit Daimler (minus 1,8 Prozent), VW (minus 2,1 Prozent) und BMW (minus 1,2 Prozent) nach. Als eine der wenigen Aktien im Plus gewannen Vonovia 0,4 Prozent - die Aktie profitierte von sinkenden Anleiherenditen und ihrem Ruf als defensivem Papier. Auch andere Immobilienaktien waren gesucht: LEG stiegen 0,9 Prozent, Grand City 0,7 Prozent oder Alstria Office 0,9 Prozent.Grenke fielen um 4,4 Prozent. Hier wurde negativ gewertet, dass sich das Neugeschäft nicht mehr so stark entwickelt wie erhofft.Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 80,8 (Vortag: 75,3) Millionen Aktien im Wert von rund 3,35 (Vortag: 3,04) Milliarden Euro. Es gab sechs Kursgewinner, 23 -verlierer und eine unveränderte Aktie.INDEX zuletzt +/- % +/- % YTDDAX 13.219,14 -1,25% -0,23%DAX-Future 13.201,50 -1,36% +0,56%XDAX 13.209,08 -1,79% +0,57%MDAX 28.451,33 -0,55% +0,49%TecDAX 3.035,69 -0,91% +0,69%SDAX 12.514,04 -1,05% +0,02%zuletzt +/- TicksBund-Future 172,13 101Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.comDJG/mpt/clnEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.