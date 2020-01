Zahl der Arbeitslosen in Deutschland steigt im Dezember

03.01.2020 - 09:55 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NÜRNBERG (Dow Jones)Der Arbeitsmarkt in Deutschland hat sich im Dezember konjunkturell bedingt schlechter entwickelt. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) bekanntgab, stieg die Arbeitslosenzahl bereinigt um saisonale Einflüsse gegenüber November um 8.000 Personen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten hingegen nur einen Zuwachs von 5.000 erwartet. Im November hatte sich die Zahl der Arbeitslosen saisonbereinigt um revidiert 14.000 verringert.Ursprünglich hatte die Bundesagentur einen Rückgang um 16.000 Personen ausgewiesen. Die Arbeitslosenquote verharrte im Dezember saisonbereinigt bei 5,0 Prozent, was den Prognosen entsprach. Gegenüber dem Vorjahr waren 18.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Insgesamt sind nun 2,227 Millionen Menschen ohne Beschäftigung.Der Arbeitsmarkt hat sich auch zum Jahresende weitestgehend stabil gezeigt", sagte der BA-Vorstandsvorsitzende Detlef Scheele. "Spuren der konjunkturellen Schwächephase sind aber erkennbar."Nicht saisonbereinigt ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 47.000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,9 Prozent. Bei der Saisonbereinigung werden jahreszeitliche Schwankungen zum Beispiel durch übliche Wettereinflüsse herausgerechnet.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 03, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.