Zahl der Asylbewerber 2019 weiter zurückgegangen

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Die Zahl der Asylbewerber in Deutschland ist im vergangenen Jahr das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. 2019 wurden insgesamt 111.094 Asylerstanträge gestellt und damit 14,3 Prozent weniger als im Vorjahr, gab das Bundesinnenministerium bekannt.Die zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre gegen ungesteuerte Zuwanderung wirken", erklärte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Gleichwohl bleibe der Migrationsdruck an den Außengrenzen und nach Deutschland weiterhin hoch. "Deshalb führe ich meine Politik von Humanität und Ordnung der Migration konsequent fort."Die Zahlen des vom Kabinett in Berlin beschlossenen aktuellen Migrationsberichtes zeigten, "dass sich die Migration nach Deutschland wandelt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert bei einer Pressekonferenz in Berlin. Die humanitäre Zuwanderung sei zwischen 2016 und 2018 zurückgegangen, stattdessen kämen mehr Menschen nach Deutschland, um zu studieren und zu arbeiten. Die Zahl der Asylerstanträge sank nach seinen Angaben bereits 2018 um 18,3 Prozent auf 161.931.Nettozuwanderung sinkt weiter"Die Zahl der Antragsteller fiel 2018 erstmals wieder unter das Niveau von 2014, und das spiegelt den deutlichen Rückgang der Fluchtmigration wider", erklärte der Regierungssprecher. Die Daten zeigten, dass Deutschland die hohe Zuwanderung von Schutzsuchenden aus den Jahren 2015 und 2016 "gut bewältigt" habe. "Seither ist diese Form der Zuwanderung stark zurückgegangen."Die Nettozuwanderung nach Deutschland ist laut dem Bericht weiter gesunken. 2018 zogen mit rund 1,59 Millionen etwa gleich viele Menschen nach Deutschland wie im Vorjahr. 2016 waren es demnach noch 1,87 Millionen. 2018 verließen 1,19 Millionen Personen Deutschland. Damit gab es mit etwa 0,4 Millionen Personen den niedrigsten Wanderungssaldo seit 2013.Die größte Gruppe der Zuziehenden stammt laut dem Ministerium aus Europa: 2018 kamen 66,9 Prozent aller zugewanderten Personen aus einem anderen europäischen Land, davon 53,0 Prozent aus einem Staat der Europäischen Union. 13,8 Prozent stammten aus Asien, 4,2 Prozent aus Afrika und 5,3 Prozent aus Amerika, Australien und Ozeanien. Ähnlich war die Entwicklung bei den Fortzügen: 66,1 Prozent gingen in ein anderes europäisches Land, darunter 54,3 Prozent in einen EU-Staat. 8,4 Prozent zogen nach Asien, 3,2 Prozent nach Afrika und 5,3 Prozent nach Amerika, Australien und Ozeanien.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/bamEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.