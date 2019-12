ZDF kontert ARD-Kritik zur Verteilung des Rundfunkbeitrags

31.12.2019 - 14:25 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MAINZ (dpa-AFX) - Die Befürchtung der ARD einer "Umverteilung" des Rundfunkbeitrags zugunsten von ZDF und Deutschlandradio kann ZDF-Intendant Thomas Bellut nicht teilen. "Ich finde das sehr überraschend und kann den Angriff nicht nachvollziehen", sagte der 64-Jährige im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Das deckt sich nicht mit dem, was ich weiß. Ich bin gespannt, was die KEF am Ende dazu sagen wird." Die KEF ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten. Sie gibt als unabhängiges Gremium eine Empfehlung ab, wie hoch der Rundfunkbeitrag ab 2021 für vier Jahre ausfallen sollte. In einem vorläufigen Entwurf ist von 18,36 Euro die Rede - bislang liegt der monatliche Beitrag bei 17,50 Euro. Die abschließende KEF-Empfehlung wird Anfang 2020 erwartet. Am Ende entscheiden die Länder über die Höhe des Beitrags. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit ARD, ZDF und Deutschlandradio (Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova) ist der Rundfunkbeitrag die Haupteinnahmequelle. Mitte Dezember hatte der zum Jahreswechsel scheidende ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm gesagt: "Der KEF-Bericht schafft eine Unwucht. Er schlägt eine Umverteilung von Finanzmitteln zu ZDF und Deutschlandradio vor, die in diesen vier Jahren finanziell besser ausgestattet werden als die ARD." Der prozentuale Anteil der ARD werde sinken. "Eine Folge wird sein, dass die regionalen Inhalte der föderalen ARD stärker unter Druck stehen werden." Bellut betonte im dpa-Interview: "Es hat in der Vergangenheit schon immer mal kleinere Veränderungen bei der Verteilung gegeben. Aber die sind eine Folge von Berechnungen der KEF, die sehr präzise die Aufgaben und Ausgaben der Sender betrachtet und Wirtschaftlichkeitspotenziale einbezieht."/rin/irs/DP/zb Quelle: dpa-AFX